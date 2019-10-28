Аленичев, Хохлов и Пилипчук претендуют на пост главного тренера «Ротора» «Ротор» занимает третье место в ФНЛ.

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«Ротор» может пригласить Дмитрия Аленичева, Дмитрия Хохлова или Романа Пилипчука на должность главного тренера команды в случае отставки Игоря Меньщикова, сообщает «Чемпионат.com».

В воскресенье «Ротор» победил в гостях «Текстильщик» (1:0) в матче 20-го тура ФНЛ и остается на третьем месте в первенстве, отставая на шесть очков от «Торпедо» и на два – от «Химок».

Напомним, Аленичев уже дважды выводил команды в РПЛ: «Арсенал» – в 2014 году и «Енисей» – в 2018 году. По итогам прошлого сезона он покинул клуб из Красноярска. Хохлов в начале октября ушел в отставку с поста главного тренера «Динамо». А Пилипчук после работы тренерском штабе «Спартака» и «Ахмата» в начале года возглавлял минское «Динамо».