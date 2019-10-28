Голы Дзюбы, Понсе и Нжи претендуют на звание лучшего в октябре

РПЛ запустила голосование в официальном сообществе лиги в социальной сети «В Контакте» по определению лучшего гола октября.
В номинации участвуют восемь голов, авторами которых стали:
– защитник «Ахмата» Вилькер Анхель (матч с «Уфой);
– полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян (матч с ЦСКА);
– форвард «Зенита» Артем Дзюба (матч с «Ростовом»);
– полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон (матч с «Оренбургом»);
– полузащитник «Ростова» Роман Еременко (матч с «Сочи»);
– защитник «Зенита» Юрий Жирков (матч с «Крыльями Советов»);
– форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе (матч с «Локомотивом»);
– форвард «Динамо» Клинтон Нжи (матч с ЦСКА).
Напомним, в определении лучшего гола также принимают участие эксперты телеканала «Матч Премьер» и эксперты РПЛ.
Лучшие голы предыдущих месяцев забили: форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев (июль), форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович (август) и полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа (сентябрь).
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