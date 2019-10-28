«Реал» не планирует трансферы в зимнее окно Об этом пишет AS.

Руководство мадридского «Реала» считает, что команда достаточно укомплектована. В клубе не планируют закупку игроков в зимнее трансферное окно.

Однако в случае неожиданной продажи или травмы «Реал» выйдет на рынок.

Ранее СМИ ссобщали, что «Реал» зимой может купить Кристиана Эриксена или Поля Погба.