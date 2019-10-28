Дортмундская «Боруссия» не собирается менять тренера В Дортмунде не паникуют.

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Технический директор дортмундской «Боруссии» Микаэль Цорк опроверг информацию о переговорах с португальским тренером Жозе Моуринью. По его словам, клуб не собирается увольнять Люсьена Фавра.

– Мы не обсуждаем смену тренера и с Моуринью мы не общались. Увольнение Фавра? Считаем, что мы еще можем достичь поставленных целей, – приводит слова Цорка Bild.

На данный момент дортмундцы занимают пятое место в бундеслиге, отставая от лидера – менхенгладбахской «Боруссии» – на три очка.