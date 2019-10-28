Озил может перейти в клуб MLS А как будет по-немецки «тренеришка»?

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил получил предложение от «Лос-Анджелес Гэлакси», утверждает Bleacher Report.

Трансфер стал возможным из-за ухода из клуба шведского форварда Златана Ибрагимовича.

Озил, чей контракт с лондонцами рассчитан до 2021 года, не доволен своим положением в клубе и отношениями с главным тренером «канониров» Унаи Эмери.

Однако немец надеется на увольнение Эмери, и что новый тренер будет чаще выпускать его на поле.

В нынешнем сезоне на счету Озила один матч в чемпионате Англии.