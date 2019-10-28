Футболисты «Саутгемптона» отдадут зарплату на благотворительность

Этот проигрыш стал самым крупным в истории клуба за все время выступлений в высшем дивизионе Англии.
– Мы в долгу перед нашими болельщиками, – приводит слова главного тренера «святых» Ральфа Хазенхюттля официальный сайт клуба.
Отметим, что на этой неделе «Саутгемптон» дважды сыграет на выезде с «Манчестер Сити».
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