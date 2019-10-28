«Ювентус» готовит 380 миллионов на приобретение Мбаппе - Советский спорт
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28 октября 2019 15:19ФутболКоноплев Александр

«Ювентус» готовит 380 миллионов на приобретение Мбаппе

«Ювентус» начал работу над трансфером нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

В Турине видят в Мбаппе замену Криштиану Роналду.

По данным Tuttosport переход обойдется в 380 миллионов евро. Сюда входят деньги за трансфер футболиста, подъемные и зарплата за пять лет.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе четыре гола и три результативных паса в шести матчах лиги 1.

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