«Ювентус» готовит 380 миллионов на приобретение Мбаппе «Ювентус» начал работу над трансфером нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

В Турине видят в Мбаппе замену Криштиану Роналду.

По данным Tuttosport переход обойдется в 380 миллионов евро. Сюда входят деньги за трансфер футболиста, подъемные и зарплата за пять лет.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе четыре гола и три результативных паса в шести матчах лиги 1.