«Ювентус» готовит 380 миллионов на приобретение Мбаппе

В Турине видят в Мбаппе замену Криштиану Роналду.
По данным Tuttosport переход обойдется в 380 миллионов евро. Сюда входят деньги за трансфер футболиста, подъемные и зарплата за пять лет.
В нынешнем сезоне на счету Мбаппе четыре гола и три результативных паса в шести матчах лиги 1.
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