Анзор Кавазашвили: «Спартак» показал зубастую игру. Болельщики давно ее ждали Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал гостевую победу красно-белых над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ (3:0).

– Никто не рассчитывал на такую оглушительную победу. Все думали, сыграть бы вничью. Тедеско как-то по-своему настраивает команду так, что футболисты хотят показать, что они что-то умеют. Но все думали, что команда один тайм будет бегать кровь из носа, а во втором может сдохнуть. Ей не хватит сил. Но на удивление «Спартак» показал ту самую зубастую игру, какую красно-белые давно уже не показывали. Болельщики давно ждали такого.

В матче с «Локомотивом» «Спартаку» было очень важно не проиграть, потому что пришел новый тренер. Сейчас красно-белые идут по нарастающей – КПД у команды все выше – была ничья с «Рубином», теперь победа над «Локомотивом». Тем более, с разгромным счетом, – приводит слова Кавазашвили «Евро-Футбол.ру».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. У красно-белых – 18 очков и седьмая строчка.

В 15-м туре железнодорожники сыграют на выезде с «Уфой» (2 ноября), а спартаковцы 4 ноября примут на своем поле «Арсенал».