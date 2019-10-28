ФНЛ назвала символическую сборную 20-го тура Об этом сообщает пресс-служба организации.

Стал известен состав символической сборной 20-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Среди прочих в списке оказались защитники Сергей Божин («Торпедо») и Максим Ненахов («Ротор»), а также полузащитник Максим Казанков («Томь») и вратарь Андрей Голубев («Нефтехимик»). Все вышеупомянутые футболисты вошли в состав в третий раз по ходу текущего сезона.

Лучшим тренером тура стал наставник «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев.

Полный список выглядит так: