ФНЛ назвала символическую сборную 20-го тура

Стал известен состав символической сборной 20-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Среди прочих в списке оказались защитники Сергей Божин («Торпедо») и Максим Ненахов («Ротор»), а также полузащитник Максим Казанков («Томь») и вратарь Андрей Голубев («Нефтехимик»). Все вышеупомянутые футболисты вошли в состав в третий раз по ходу текущего сезона.
Лучшим тренером тура стал наставник «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев.
Полный список выглядит так:
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