Источник: Три клуба АПЛ следят за игрой Крала - Советский спорт
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28 октября 2019 20:12ФутболГичунцев Артур

Источник: Три клуба АПЛ следят за игрой Крала

Об этом сообщает Club Call.

Хавбек московского «Спартака» Алекс Крал может перебраться в чемпионат Англии. Согласно источнику, за его выступлением следят три представителя АПЛ, одним из которых является «Эвертон».

Отмечается, что представители «ирисок» посетили дерби с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ. Напомним, 21-летний чешский футболист отыграл 90 минут и помог красно-белым разгромить соперника со счетом 3:0.

Добавим, что в сентября нынешнего года «Спартак» приобрел полузащитника у пражской «Славии» за 12 миллионов евро. После этого он принял участие в шести матчах красно-белых, но не отметился результативными действиями.

Контракт Крала с москвичами рассчитан до 30 июня 2024 года.

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