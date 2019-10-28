РФС не сможет наказать Слуцкого за оскорбление руководства «Ротора» Ранее специалист назвал представителей волгоградского клуба «дебилами».

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что комитет по этике не сумеет наказать главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого за жесткую критику руководства «Ротора».

Отметим, что соответствующее заявление РФС поступило от совета при Комитете физической культуры и спорта Волгоградской области.

«Мы изучили обращение председателя общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, в котором он просит рассмотреть высказывания Леонида Слуцкого в адрес руководства ФК «Ротор». Сейчас Слуцкий – тренер «Витесса» из Нидерландов, не является субъектом российского футбола, поэтому никаких санкций комитет по этике не может к нему применить.

При этом мы считаем, что такие эмоциональные и оценочные высказывания вряд ли пойдут на пользу нашему футболу, его репутации, проектам Волгоградской области, в которых заинтересованы и регион, и Слуцкий. РФС готов быть медиатором взаимоотношений инвесторов и регионального руководства, важно объединять усилия для развития этого вида спорта», – передает слова Мельникова Sport24.ru.