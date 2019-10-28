Матвей Сафонов – об интересе «Фиорентины»: Зачем мне это надо? - Советский спорт
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28 октября 2019 22:30ФутболГичунцев Артур

Матвей Сафонов – об интересе «Фиорентины»: Зачем мне это надо?

Об этом российский футболист заявил в интервью Евгению Савину на его YouTube-канале.

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал слухи об интересе итальянского клуба «Фиорентина».

– После матчей за юношескую сборную тобой заинтересовалась «Фиорентина». Миллион предлагали.
– Да, я слышал. Даже если мне сказали, что клуб хочет, я бы сказал, что не хочу уходить. Зачем мне это надо? Сейчас это точно не то. Пока есть, куда расти, стоит это делать в комфортных условиях, а не уезжать.

Я благодарен клубу и хочу отплатить ему за все, что для меня сделал. О чем мы вообще говорим? Я играю только год стабильно в «Краснодаре». Мне важно, что президент у нас открытый и готов к общению. Когда мы видимся, он всегда мне что-то скажет. Часто говорим о пропущенных голах: что можно было исправить, изменить, – сказал игрок.

20-летний Сафонов – воспитанник «быков». За основу «Краснодара» он играет с января 2019 года. В текущем сезоне голкипер провел 19 матчей, пропустил 29 мячей и 4 раза оставлял ворота «сухими».

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