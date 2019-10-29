Валерий Карпин: Мотивировать футболиста, который получает миллионы? Это смешно

Наставник «Ростова» Валерий Карпин высказался на тему мотивации в футболе. Он считает, что в этом вопросе все зависит от игроков, а не от тренера.
«Если какой-то игрок не выходит на матч мотивированным, это проблема не тренера. Я не понимаю, как футболист, зарабатывающий такие деньги, на самое главное мероприятие, к которому он готовится всю неделю, может выйти немотивированным. Мне это никто не может объяснить. Как такое может быть в принципе? Если ты немотивированный, значит, не играй.
Слово «мотиватор» для меня звучит смешно. Психолог лучше звучит и правильнее. Давайте так: что значит «мотивация»? Смотивировать футболиста, который получает миллионы евро, чтобы он вышел на игру и принес победу? Это звучит смешно, согласитесь. Ему за это платят деньги – за то, чтобы он выиграл, а не за то, чтобы он тренировался. Тренироваться и я могу до сих пор. Играть не могу, а тренироваться могу. Чтобы смотивировать игрока обыграть другую команду, для этого нужен мотиватор? Это смешно», – сказал Карпин.
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