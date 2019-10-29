Гол Жиркова признан лучшим в РПЛ в октябре

Гол защитника «Зенита» Юрия Жиркова в матче 14-го тура с «Крыльями Советов» (2:0) на «Самара Арене» был признан лучшим в премьер-лиге в октябре.
Удар 36-летнего игрока признали лучшим болельщики в голосовании в социальной сети «В Контакте», эксперты лиги и эксперты телеканала «Матч Премьер».
Напомним, лучшие голы предыдущих месяцев забили: форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев (июль), форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович (август) и полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа (сентябрь).
Добавим, что в нынешнем сезоне у Жиркова два гола в 12 матчах. До этого он забил победный гол в ворота «Спартака».
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