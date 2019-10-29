Хорен Байрамян: В первые два дня после матча с «Зенитом» мне было стыдно «Ростов» проиграл «Зениту» со счетом 1:6.

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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о том, как команда отреагировала на поражение от «Зенита» (1:6) в 13-м туре премьер-лиги.

«Наверное, в этом чемпионате впервые столкнулись с подобным – такой крупный счет, такое болезненное поражение, – сказал 27-летний игрок в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». – В первые два дня лично мне, думаю, ребятам тоже, стыдно было.

Я был дома, с детьми, старался о футболе не думать. Даже не смотрел другие матчи, хотя обычно слежу. Хотелось отключиться. Слова тренера после игры – все по делу. Все, что нужно было, сказал.

Именно такое поражение покажет, насколько мы сильны как команда, насколько можем держать удар и двигаться вперед».

Напомним, после 14 туров «Ростов» занимает второе место в чемпионате, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка.