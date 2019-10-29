Семак признан лучшим тренером октября в РПЛ «Зенит» набрал девять очков в трех матчах.

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером октября в премьер-лиге.

Семак был единогласно выбран болельщиками в голосовании в официальном сообществе РПЛ в социальной сети «В Контакте», экспертами лиги и телеканала «Матч Премьер».

😎 Сергей Семак – лучший тренер #РПЛ в октябре!



📊 Болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР единогласно выбрали наставника @zenit_spb



🌊 После 14 туров сине-бело-голубые идут на первом месте с 32 очками#РПЛ #ТренерМесяца pic.twitter.com/slDgufdiwC — Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 29, 2019

Напомним, в октябре «Зенит» выиграл у «Урала» (3:1), «Ростова» (6:1) и «Крыльев Советов» (2:0) и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата.

Также в номинации были представлены Юрий Семин («Локомотив»), Сергей Матвеев («Краснодар»), Миодраг Божович («Крылья Советов») и Кирилл Новиков («Динамо»).

Добавим, что лучшими тренерами предыдущих месяцев становились: Валерий Карпин из «Ростова» (июль, август) и Виктор Гончаренко из ЦСКА (сентябрь).