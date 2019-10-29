Элдор Шомуродов: Меня иногда подводит, что я такой стеснительный Форвард забил десять голов в 14 турах премьер-лиги.

Загрузка...

Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов считает, что ему порой не хватает наглости на поле.

«Это от характера зависит, – сказал 24-летний нападающий сборной Узбекистана в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». – Наглость – даже хорошо иногда бывает.

Меня иногда подводит, что я такой стеснительный. Ну что делать – характер есть характер».

В нынешнем сезоне Шомуродов забил десять голов в 14 турах и вместе с Александром Соболевым из «Крыльев Советов» возглавляет список лучших бомбардиров.

Отметим, что Шомуродов играет за «Ростов» с июля 2017 года после перехода из «Бунедкора».