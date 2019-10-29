Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в октябре

Форвард «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком премьер-лиги в октябре.
За 31-летнего капитана сборной России проголосовали болельщики в опросе в социальной сети «В Контакте», а также эксперты лиги и телеканала «Матч Премьер».
В трех победных для «Зенита» матчах в октябре Дзюба забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
Также на звание лучшего игрока были номинированы полузащитник «Ростова» Роман Еременко, форвард «Зенита» Сердар Азмун, форвард «Арсенала» Эванс Кангва и голкипер «Сочи» Сослан Джанаев.
Лучшими игроками предыдущих месяцев становились: форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев (июль), форвард «Ростова» Элдор Шомуродов (август) и полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк (сентябрь).
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