Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в октябре Форвард «Зенита» забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком премьер-лиги в октябре.

За 31-летнего капитана сборной России проголосовали болельщики в опросе в социальной сети «В Контакте», а также эксперты лиги и телеканала «Матч Премьер».

👑 Артем Дзюба стал лучшим игроком октября в #РПЛ



📊 За нападающего «Зенита» проголосовали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР



За три октябрьские игры Дзюба забил четыре гола и отдал три голевых передачи!#РПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/KzEz0as1zk — Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 29, 2019

В трех победных для «Зенита» матчах в октябре Дзюба забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Также на звание лучшего игрока были номинированы полузащитник «Ростова» Роман Еременко, форвард «Зенита» Сердар Азмун, форвард «Арсенала» Эванс Кангва и голкипер «Сочи» Сослан Джанаев.

Лучшими игроками предыдущих месяцев становились: форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев (июль), форвард «Ростова» Элдор Шомуродов (август) и полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк (сентябрь).