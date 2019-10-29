Валерий Карпин: «Ростов» в чемпионской гонке – это смешно даже звучит - Советский спорт
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29 октября 2019 14:33ФутболЛипкин Антон

Валерий Карпин: «Ростов» в чемпионской гонке – это смешно даже звучит

«Ростов» занимает второе место в чемпионате, отставая на три очка от «Зенита».

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о перспективах команды на чемпионство.

«Чемпионская гонка или не чемпионская – это досужие разговоры журналистов, болельщиков, – сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». – Говорить, что «Ростов» в чемпионской гонке – это смешно даже звучит. Разговор вообще не об этом. Никто в это не верит.

Футболисты, наверное, все-таки читают и смотрят в таблицу, к сожалению, отсюда и такие результаты, как с «Зенитом» (1:6). С этим связано многое.

Я считаю, знаю и понимаю, что пока рано нам думать о чемпионской гонке. В тот момент, когда мы подумали об этом, получилось то, что получилось с «Зенитом».

Мы обыкновенная команда. Когда все заряжены и делают на 150 процентов – тогда, может быть, и то не факт, мы можем добиться и побороться».

Напомним, после 14 туров «Ростов» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.

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