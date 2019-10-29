Валерий Карпин: Мотиватор звучит смешно, правильнее – психолог

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о том, что тренеру важнее быть мотиватором, потому что хороших ассистентов найти легко.
«Конечно, это нужно иногда, – сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». – Но я бы говорил скорее про психологию. Слово «мотиватор» для меня звучит смешно. «Психолог» лучше и правильнее звучит.
Что такое мотивация? Смотивировать игрока, который получает миллионы евро, чтобы он выиграл? Это звучит смешно. Ему платят за то, чтобы он выигрывал. Не за то, чтобы он тренировался. Тренироваться могу и я. Играть не могу. А тренироваться могу до сих пор».
Напомним, после 14 туров «Ростов» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
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