Хенрик Ларссон: Счастлив за своего сына, которому удалось забить два гола «Локомотиву» - Советский спорт
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29 октября 2019 15:04ФутболЛипкин Антон

Хенрик Ларссон: Счастлив за своего сына, которому удалось забить два гола «Локомотиву»

Ларссон-младший оформил первый дубль за «Спартак».

Бывший форвард «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Селтика» Хенрик Ларссон высказался о дубле своего сына – нападающего «Спартака» Джордана Ларссона – в матче 14-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (3:0) на «РЖД Арене».

«Отличная игра, всегда важно победить в таком принципиально матче, – приводят «Известия» слова Ларссона-старшего. – Я очень рад за «Спартак». Также счастлив за своего сына, которому удалось забить два мяча».

Напомним, Ларссон-младший перешел в «Спартак» в августе из «Норчепинга». В 11 матчах за красно-белых он забил четыре гола.

Победа над «Локомотивом» стала первой для «Спартака» под руководством немца Доменико Тедеско.

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