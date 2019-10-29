Хенрик Ларссон посетил музей «Спартака» и тренировку красно-белых Бывший форвард «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Селтика» Хенрик Ларссон, отец нападающего «Спартака» Джордана, посетил музей московской команды и тренировку красно-белых.

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Как сообщает пресс-служба «Спартака», один из лучших шведских игроков всех времен посетил спартаковский Зал Славы, отметив, что мало где видел в Европе подобные футбольные музеи.

Отмечается, что Ларссон приятно удивился, увидев спартаковскую футболку Неманьи Видича, с которым он играл в свое время за «Манчестер Юнайтед».

Также, легендарный швед осмотрел более подробно «Открытие Арену» и побывал на тренировке команды на тушинской базе.