Хенрик Ларссон: Переход в «Спартак» - хороший шаг для моего сына, в будущем это ему поможет Хенрик Ларссон, отец нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, рассказал, почему его сын решил перейти в российский клуб.

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- РПЛ считается серьезным турниром по меркам Европы. Уровень этого чемпионата постоянно растет. Еще один фактор — финансовый. Чтобы завлечь высококлассного футболиста, конечно, ему нужно платить соответствующим образом.

Деньги сыграли какую-то роль в случае с переходом моего сына в «Спартак», но это не единственный повод. Мы с ним находим ваш чемпионат очень интересным. Я смотрю почти все матчи «Спартака» и могу отметить, что интенсивность игры, физическая составляющая очень высоки. Это хороший шаг для моего сына. В будущем это ему поможет, - приводит слова Ларссона Sport24.ru со ссылкой на пресс-службу «Спартака».

Ранее сообщалось, что Ларссон-старший посетил музей «Спартака» и тренировку красно-белых.