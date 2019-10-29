«Витесс» переиграл «Де Графсхап» в 1/32 финала Кубка Голландии Футболисты «Витесса» обыграли «Де Графсхап» в домашнем матче 1/32 финала Кубка Голландии со счетом 2:0.

Загрузка... В составе хозяев поля голами отметились Уссама Дарфалу (3-я минута) и Нуа Дико (69). Следующий соперник «Витесса» на турнире определиться позднее.