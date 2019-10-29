«Витесс» переиграл «Де Графсхап» в 1/32 финала Кубка Голландии - Советский спорт
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29 октября 2019 22:23Футбол

«Витесс» переиграл «Де Графсхап» в 1/32 финала Кубка Голландии

Футболисты «Витесса» обыграли «Де Графсхап» в домашнем матче 1/32 финала Кубка Голландии со счетом 2:0.

В составе хозяев поля голами отметились Уссама Дарфалу (3-я минута) и Нуа Дико (69).

Следующий соперник «Витесса» на турнире определиться позднее.

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