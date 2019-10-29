«Атлетико» в концовке встречи упустил победу над «Алавесом» Футболисты «Атлетико» сыграли вничью с «Алавесом» в выездном матче 11-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась вничью со счетом 1:1. В составе мадридской команды голом отметился Альваро Мората (70-я минута). У хозяев поля отличился Лукас Перес (83).

После этой игры «Атлетико» набрал 20 очков и догнал Гранду, лидирующую в турнирной таблице примеры. «Алавес», имея в активе 12 очков, поднялся на 13-е место.

В следующем матче «Атлетико» в гостях сыграет против «Севильи», а «Алавес» на выезде встретится с «Осасуной».