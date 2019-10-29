«Кельн» проиграл команде четвертой лиги и вылетел из Кубка Германии «Кельн» потерпел поражение от выступающего в региональной лиге «Юго-Запад» (четвертом дивизионе в немецкой системе футбольных лиг) «Саарбрюккена» в выездном матче 1/16 финала Кубка Германии со счетом 2:3.

Загрузка... В составе хозяев поля голами отметились Кристофер Шорх (53-я минута), Гиллиан Юрхер (57) и Тобиас Енике (90). У команды гостей отличились Йонас Гектор (71) и Симон Теродде (84). В параллельных встречах «Хоффенхайм» на выезде обыграл «Дуйсбург» - 2:0, а «Унион Берлин» в гостях нанес поражение «Фрайбургу» - 3:1.