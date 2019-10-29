Гол Лазовича принес «Вероне» победу в гостевом матче с «Пармой» - Советский спорт
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29 октября 2019 23:18Футбол

Гол Лазовича принес «Вероне» победу в гостевом матче с «Пармой»

«Парма» уступила «Вероне» в выездном матче 10-го тура чемпионата Италии со счетом 0:1.

Единственный гол на 10-й минуте встречи забил сербский полузащитник «Вероны» Дарко Лазович.

После этой игры «Верона», набрав 12 очков, поднялась на 11-е место в турнирной таблице сери А. «Парма», имея в активе 13 очков, расположилась на восьмом месте.

В следующем туре «Верона» на своем поле встретится с «Брешией», а «Парма» на выезде сыграет против «Фиорентины».

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