Гол Лазовича принес «Вероне» победу в гостевом матче с «Пармой»

Единственный гол на 10-й минуте встречи забил сербский полузащитник «Вероны» Дарко Лазович.
После этой игры «Верона», набрав 12 очков, поднялась на 11-е место в турнирной таблице сери А. «Парма», имея в активе 13 очков, расположилась на восьмом месте.
В следующем туре «Верона» на своем поле встретится с «Брешией», а «Парма» на выезде сыграет против «Фиорентины».
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