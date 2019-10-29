«Бавария» одержала волевую победу над «Бохумом» в матче 1/16 финала Кубка Германии

В составе мюнхенской команды голами отметились Серж Гнабри (83-я минута) и Томас Мюллер (89). Автогол в этой встрече на свой счет записал полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (36).
Отметим, что на 88-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник «Бохума» Армел Белла-Котчап.
Соперник «Баварии» в следующем раунде турнира определится позднее.
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