«Бавария» одержала волевую победу над «Бохумом» в матче 1/16 финала Кубка Германии «Бавария» обыграла выступающий во второй бундеслиге «Бохум» в выездном матче 1/16 финала Кубка Германии со счетом 2:1.

Новости СМИ2 В составе мюнхенской команды голами отметились Серж Гнабри (83-я минута) и Томас Мюллер (89). Автогол в этой встрече на свой счет записал полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (36). Отметим, что на 88-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник «Бохума» Армел Белла-Котчап. Соперник «Баварии» в следующем раунде турнира определится позднее.