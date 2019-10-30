«Интер» одержал победу над «Брешией» и вышел в лидеры серии А - Советский спорт
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30 октября 2019 00:55Футбол

«Интер» одержал победу над «Брешией» и вышел в лидеры серии А

Футболисты «Интера» обыграли «Брешию» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

В составе миланского клуба голами отметились Лаутаро Мартинес (23-я минута) и Ромелу Лукаку (63). Еще один мяч в этой встрече в собственные ворота отправил защитник «Интера» Милан Шкриньяр (76).

После этой игры «Интер» набрал 25 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице серии А. «Брешия» с семью очками расположилась на 18-м месте.

В следующем туре «Интер» на выезде встретится с «Болоньей», а «Брешия» в гостях сыграет против «Вероны».

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