«Барселона» обыграла «Вальядолид» и возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании

В составе каталонской команды голами отметились Клеман Лангле (2-я минута), Артуро Видаль (29), Лионель Месси (34, 75) и Луис Суарес (77). У гостей отличился Кико (15).
После этой победы «Барселона» набрала 22 очка и вышла на первое место в турнирной таблице примеры. «Вальядолид», имея в активе 14 очков, расположился на девятой строчке.
В следующем туре «Барселона» в гостях сыграет против «Леванте», а «Вальядолид» на своем поле примет «Мальорку».
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