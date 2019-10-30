«Барселона» обыграла «Вальядолид» и возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании Футболисты «Барселоны» взяли верх над «Вальядолидом» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании со счетом 5:1.

В составе каталонской команды голами отметились Клеман Лангле (2-я минута), Артуро Видаль (29), Лионель Месси (34, 75) и Луис Суарес (77). У гостей отличился Кико (15).

После этой победы «Барселона» набрала 22 очка и вышла на первое место в турнирной таблице примеры. «Вальядолид», имея в активе 14 очков, расположился на девятой строчке.

В следующем туре «Барселона» в гостях сыграет против «Леванте», а «Вальядолид» на своем поле примет «Мальорку».