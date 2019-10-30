Диего Симеоне: Первый тайм провели плохо, во втором – прибавили «Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом» в 11-м туре примеры.

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 11-го тура примеры с «Алавесом» (1:1) на стадионе «Мендисорроса» в Витории.

«Алавес» провел отличный матч, – приводит Marca слова аргентинца. – У нас был плохой первый тайм, во втором – мы прибавили: стали выигрывать подборы, атаковать флангами. Если мы сохраним такую игру и поймем, что произошло в первом тайме, все будет хорошо».

Напомним, единственный гол «Атлетико» забил форвард Альваро Мората, после чего «Алавес» отыгрался благодаря нападающему Лукасу Пересу.

«Атлетико» набрал 20 очков и сравнялся с идущей второй «Гранадой», которая свой матч 11-го тура проведет в четверг в гостях с «Хетафе».

В следующем матче 2 ноября «Атлетико» сыграет в гостях с «Севильей».