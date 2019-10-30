Эрнесто Вальверде: Я уже не знаю, что еще сказать о Месси Аргентинец сделал дубль и две результативные передачи в матче с «Вальядолидом».

Загрузка...

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после матча 11-го тура примеры с «Вальядолидом» (5:1) высказался об игре форварда Лионеля Месси.

32-летний аргентинец оформил дубль и дважды ассистировал партнерам. Теперь в нынешнем чемпионате на его счету четыре гола и четыре результативные передачи в пяти играх.

«Что еще можно сказать о нем, – приводит Marca слова Вальверде. – У меня уже закончились слова. Мы всегда знаем, что он проявит себя, как бы матч ни складывался.

Его талант не сравнить ни с чем. Реальность такова, что всякий раз, когда он касается мяча, происходит что-то особенное. Я просто не знаю, что сказать».

«Барселона» набрала 22 очка и возглавила турнирную таблицу. В следующем туре 2 ноября каталонцы сыграют в гостях с «Леванте».