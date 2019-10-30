Хосеп Гвардиола: Матч с «Саутгемптоном» был хорош, за исключением последних минут

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (3:1) в матче четвертого раунда Кубка английской лиги на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.
«Этот турнир хорош тем, что позволяет команде двигаться, – приводит BBC слова испанца. – Мы сыграли со всей ответственностью. Команда продемонстрировала высокое качество передач. У нас здорово получалось доставлять мяч в финальную треть поля, особенно это удавалось крайним полузащитникам. В целом это был хороший матч, за исключением последних минут, но такое бывает».
Напомним, все три гола «Манчестер Сити» забили аргентинцы: дубль у форварда Серхио Агуэро, еще один мяч на счету защитника Николаса Отаменди.
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал, где его соперник определится по итогам жеребьевки.
Добавим, что «Манчестер Сити» является действующим обладателем трофея.
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