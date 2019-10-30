Ральф Хюзенхюттль: «Саутгемптон» показал, что тоже умеет играть в футбол - Советский спорт
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30 октября 2019 12:24ФутболЛипкин Антон

Ральф Хюзенхюттль: «Саутгемптон» показал, что тоже умеет играть в футбол

«Саутгемптон» проиграл «Манчестер Сити» в Кубке английской лиги.

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль подвел итоги матча с «Манчестер Сити» (1:3) в четвертом раунде Кубка английской лиги на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

«Мы проиграли, но команда показала реакцию (на поражение от «Лестера» со счетом 0:9), – приводит BBC слова австрийца. – После очень-очень тяжелого вечера пятницы приехать сюда и сыграть против сильнейшей команды на планете – хотелось бы получить более легкий вызов. Никогда не знаешь, что будет здесь в первые десять минут.

В первом тайме мы сыграли пассивно. Это нормально. Конечно, это не наш стиль, но после предыдущего матча это было предсказуемо. Обидно, что два пропущенных нами гола в первом тайме были нетипичными для «Сити»: угловой или кросс – это не тот способ, который они используют или любят.

Во втором тайме мы стали немного более уверенными, начали прессинговать выше, создавать моменты и более спокойно контролировать мяч. Мы показали, что тоже умеем играть в футбол».

Отметим, что единственный гол «Саутгемптона» при счете 0:3 забил защитник Джек Стивенс.

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