Антонио Конте: У «Интера» семь игр за 20 дней – это аномалия «Интер» победил «Брешию» в серии A.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после матча десятого тура серии A с «Брешией» (2:1) на «Стадио Марио Ригамонти» пожаловался на календарь команды.

«Эта была наша четвертая игра за девять дней с одними и теми же футболистами, – приводит Football Italia слова Конте. – В такой ситуации любой результат приемлем. Все, что мы можем сделать, это поблагодарить игроков за проявленный до самой концовки характер.

Но мы еще на половине пути. Теперь у нас матч с «Болоньей», а потом «Боруссия» (Дортмунд) (в Лиге чемпионов). Получается семь игр за 20 дней, прежде чем мы будем отдыхать. Это аномалия. Не видел ни одной другой команды с таким календарем. Это выглядит очень странным для меня».

Отметим, что «Интер» набрал 25 очков и возглавил турнирную таблицу серии A, опередив на два очка «Ювентус», который свой матч десятого тура проведет в среду с «Дженоа».