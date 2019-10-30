Лаутаро Мартинес: Мы играем каждые три дня, поэтому усталость – это нормально «Интер» победил «Брешию» в десятом туре серии A.

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Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес высказался об игре команды в матче десятого тура серии A с «Брешией» (2:1) на «Стадио Марио Ригамонти».

«Нам было непросто, – приводит Football Italia слова 22-летнего аргентинца. – Это был очень напряженный матч против команды, которая здорово двигается.

Мы понимали, что будет трудно набрать три очка здесь, но мы старались навязать свой футбол, зная, что «Брешия» закроется и будет обороняться.

Небольшая усталость – это нормально, поскольку мы проводим напряженные матчи каждые три дня, так что приходится прилагать серьезные усилия».

Напомним, Мартинес забил первый гол «Интера» в этом матче. Теперь на его счету пять мячей в десяти турах.

«Интер» набрал 25 очков и возглавил турнирную таблицу серии A, опередив на два очка «Ювентус», который свой матч десятого тура проведет в среду с «Дженоа».