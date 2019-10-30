Джордже Флореску: Черчесов рассчитывал на меня, но «Динамо» купило Венкера Румын выступал за «Динамо» в сезоне-2013/2014.

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Бывший полузащитник «Динамо» Джордже Флореску рассказал о том, как покинул московский клуб в 2014 году.

«(Станислав) Черчесов мне тогда сказал, что пусть у тебя и закончился контракт, но приезжай в расположение клуба после отпуска, – сказал 35-летний румын в интервью News.ru – Рассчитывал на меня.

Я приехал, меня поставили даже в состав в первом контрольном матче. Все шло хорошо, но «Динамо» подписало хавбека бельгийского «Стандарда» Вильяма Венкера. После этого мне сказали: «Извини, но мы не можем тебя подписать, так как мест для иностранцев у нас не осталось».

Напомним, Флореску выступал за «Динамо» в сезоне-2013/2014, но сыграл за команду только в трех матчах. Также он играл в России за «Торпедо» (2006-2008) и «Спартак» из Владикавказа (2010-2011).