Защитник ЦСКА Наир Тикнизян: Мы настроены на финал Кубка России - Советский спорт
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30 октября 2019 18:34ФутболЛипкин Антон

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян: Мы настроены на финал Кубка России

ЦСКА примет «Уфу» в 1/8 финала турнира.

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян высказался о предстоящем матче с «Уфой» в 1/8 финала Кубка России.

«Уфа» – соперник крепкий, дисциплинированный, – приводит слова 19-летнего игрока официальный твиттер клуба. – Насколько знаю, в трансферное окно они сделали немало приобретений. Матч будет не из простых. Но мы настроены на финал турнира. Поэтому будем играть каждый матч на победу – независимо от того, кто перед нами».

Напомним, ЦСКА и «Уфа» играли 20 октября в Уфе. Матч 13-го тура премьер-лиги завершился вничью (1:1).

Матч ЦСКА – «Уфа» пройдет 30 октября на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало – 19:00 (мск).

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