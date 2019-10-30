Защитник ЦСКА Наир Тикнизян: Мы настроены на финал Кубка России

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян высказался о предстоящем матче с «Уфой» в 1/8 финала Кубка России.
«Уфа» – соперник крепкий, дисциплинированный, – приводит слова 19-летнего игрока официальный твиттер клуба. – Насколько знаю, в трансферное окно они сделали немало приобретений. Матч будет не из простых. Но мы настроены на финал турнира. Поэтому будем играть каждый матч на победу – независимо от того, кто перед нами».
Напомним, ЦСКА и «Уфа» играли 20 октября в Уфе. Матч 13-го тура премьер-лиги завершился вничью (1:1).
Матч ЦСКА – «Уфа» пройдет 30 октября на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало – 19:00 (мск).
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