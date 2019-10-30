Сборная России обыграла команду Швейцарии и вышла на Евро-2020 Встреча прошла в Буфте.

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Матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными России и Швейцарии завершился со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Артем Соколов.

Таким образом, россияне завершили отбор на первой позиции, набрав 6 очков и вышли в основную стадию турнира. Швейцары заняли второе место, и также поспорят за трофей.