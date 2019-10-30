«Валенсия» вырывала ничью у «Севильи», Черышев пропустил матч - Советский спорт
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30 октября 2019 23:33ФутболГичунцев Артур

«Валенсия» вырывала ничью у «Севильи», Черышев пропустил матч

Встреча прошла на домашней арене «летучих мышей».

Матч 11-го тура чемпионата Испании «Валенсия» – «Севилья» завершился вничью (1:1).

Гости открыли счет в концовке первого тайма. Отличился Лукас Окампос. «Валенсия» ответила точным ударом Рубена Собрино на 81-й минуте.

Отметим, что российский полузащитник Денис Черышев не вошел в заявку на этот поединок.

После этой встречи его команда расположилась на 10-й позиции. В ее активе 14 очков. У «Севильи» – 20 баллов и 4-я позиция.

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