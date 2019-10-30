«Валенсия» вырывала ничью у «Севильи», Черышев пропустил матч

Матч 11-го тура чемпионата Испании «Валенсия» – «Севилья» завершился вничью (1:1).
Гости открыли счет в концовке первого тайма. Отличился Лукас Окампос. «Валенсия» ответила точным ударом Рубена Собрино на 81-й минуте.
Отметим, что российский полузащитник Денис Черышев не вошел в заявку на этот поединок.
После этой встречи его команда расположилась на 10-й позиции. В ее активе 14 очков. У «Севильи» – 20 баллов и 4-я позиция.
Как относиться к паспорту США Малкина? На днях стало известно, что у двукратного чемпиона мира в составе сборной России центрфорварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина есть паспорт США. 29.10.2019 18:00 Хоккей Иванов Сергей, Славин Виталий Неоднозначный дебют Маркова в «Локомотиве»: голевая передача и поражение Марков сыграл свой первый матч за «Локомотив». 29.10.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай Женя и ее демоны. Что делать Медведевой после канадского Гран-при? Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провалила в Келоуне короткую программу, но «воскресла» в произвольной. Ее итоговый результат – пятое место. 27.10.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Сочи станет столицей единоборств. Амбициозный проект реализовали в Красной Поляне В минувшие выходные в Сочи было по-настоящему жарко. 22.10.2019 08:00 ММА Ключникова Анастасия Россию опять обвиняют в подкупе ФИФА. Теперь – с уликами Телеграм-канал Black Mirror опубликовал фрагменты документов «для внутреннего пользования» от 2010 года, из которых следует, что Россия могла подкупить
чиновников ФИФА перед выборами страны-организатора ЧМ-2018. 30.10.2019 18:00 Футбол Зибрак Артем Федерация хоккея России и БК «Лига ставок» назовут лауреатов премии «Герои хоккея» 7 ноября в Хельсинки стартует первый этап Евротура Кубок «Карьяла». А 5 ноября в УТЦ «Новогорск» пройдет вручение ежегодной премии «Герои хоккея», учрежденной ФХР и официальным партнером Федерации хоккея России и национальной сборной – букмекерской компанией «Лига Ставок». 29.10.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав Эдуард Трояновский: На гонорар могу купить квартиру … в Орле Ближайший бой Трояновского пройдет 14 ноября. 25.10.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом! На этапе серии Гран-при в канадской Келоуне очередную феноменальную победу одержала Александра Трусова. Евгения Медведева заняла пятое место. 27.10.2019 02:00 Фигурное катание Тигай Лев Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий