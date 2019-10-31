«Ювентус» вырвал победу у «Дженоа» и вернулся на 1-е место в серии А - Советский спорт
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31 октября 2019 01:45ФутболГичунцев Артур

«Ювентус» вырвал победу у «Дженоа» и вернулся на 1-е место в серии А

Встреча прошла в Турине.

Футболисты «Ювентуса» нанесли поражение игрокам «Дженоа» в домашнем матче 10-го тура серии А.

В составе «старой синьоры» отличились Леонардо Бонуччи и Криштиану Роналду. Последний забил в самой концовке встречи и принес победу своей команде.

Отметим, что гости доигрывали поединок вдевятером – арбитр удалил Франческо Кассату и Федерико Маркетти.

Таким образом, чемпион Италии вернулся на первое место, набрав 26 очков. В активе «Дженоа» – 17-я позиция и 8 очков.

Серия А
10-й тур

«Ювентус» – «Дженоа» – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – 36 Бонуччи, 1:1 – 40 Куаме, 2:1 – 90, пенальти Роналду.

«Ювентус»: Буффон, Ругани, Алекс Сандро, Бонуччи, Бентанкур, Куадрадо, Хедира (Рабьо, 61), Матюиди (Рэмзи, 61), Бернардески (Дуглас Коста, 79), Дибала, Роналду.

«Дженоа»: Раду, Гильоне, Ромеро, Сапата, Анкерсен, Шене, Кассата, Агудело (Радованович, 84), Куаме (Санабрия, 81), Пинамонти, Пандев (Гюмюш, 68).

Предупреждения: Кассата (4), Бентанкур (28), Ругани (38), Пандев (56), Рабьо (76), Бонуччи (89).

Удаления: Кассата (51), Маркетти (57), Рабьо (87).

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