Сын Роналду забил 58 голов в 28 матчах за детскую команду «Ювентуса» Роналду-младший играет за команду девятилетних.

Сын форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду проводит результативный сезон за команду «Ювентус» (U9).

По информации FootballTalentScout, Криштиану Роналду-младший провел за свою команду 28 матчей, в которых забил 58 голов и сделал 18 результативных передач.

Cristiano Ronaldo Junior for Juventus U-9:



✅28 games

⚽️58 goals

🅰️18 assists



Like father, ~* son. pic.twitter.com/P8wINLpwXR — FootballTalentScout (@FTalentScout) October 30, 2019

Напомним, Роналду-младший стал заниматься футболом в академии «Ювентуса» после перехода своего отца из «Реала» летом 2018 года.

Отметим, что Роналду-старший провел за основу «Ювентуса» 54 матча, в которых забил 36 голов и сделал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом Италии и обладателем Кубка страны. Также 34-летнего португальца признали игроком года в серии A.