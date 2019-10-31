Сын Роналду забил 58 голов в 28 матчах за детскую команду «Ювентуса»

Сын форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду проводит результативный сезон за команду «Ювентус» (U9).
По информации FootballTalentScout, Криштиану Роналду-младший провел за свою команду 28 матчей, в которых забил 58 голов и сделал 18 результативных передач.
Напомним, Роналду-младший стал заниматься футболом в академии «Ювентуса» после перехода своего отца из «Реала» летом 2018 года.
Отметим, что Роналду-старший провел за основу «Ювентуса» 54 матча, в которых забил 36 голов и сделал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом Италии и обладателем Кубка страны. Также 34-летнего португальца признали игроком года в серии A.
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