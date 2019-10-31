«Астон Вилла» – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» – «Колчестер» и другие пары ¼ финала Кубка лиги В Англии состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка лиги.

В Англии прошла жеребьевка ¼ финала Кубка английской лиги.

По ее итогам были сформированы следующие пары:

«Оксфорд Юнайтед» – «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» – «Колчестер Юнайтед»

«Астон Вилла» – «Ливерпуль»

«Эвертон» – «Лестер Сити»

Напомним, из восьми команд шесть представляют премьер-лигу, «Оксфорд» идет на пятом месте в третьем дивизионе, а «Колчестер» занимает девятое место в четвертой по силе лиге Англии.

Матчи ¼ финала запланированы на 16-22 декабря. При этом главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключил, что клуб может отказаться от продолжения выступления в турнире в связи с участием в клубном чемпионате мира в Катаре.