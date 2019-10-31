«Астон Вилла» – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» – «Колчестер» и другие пары ¼ финала Кубка лиги

В Англии прошла жеребьевка ¼ финала Кубка английской лиги.
По ее итогам были сформированы следующие пары:
«Оксфорд Юнайтед» – «Манчестер Сити»
«Манчестер Юнайтед» – «Колчестер Юнайтед»
«Астон Вилла» – «Ливерпуль»
«Эвертон» – «Лестер Сити»
Напомним, из восьми команд шесть представляют премьер-лигу, «Оксфорд» идет на пятом месте в третьем дивизионе, а «Колчестер» занимает девятое место в четвертой по силе лиге Англии.
Матчи ¼ финала запланированы на 16-22 декабря. При этом главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключил, что клуб может отказаться от продолжения выступления в турнире в связи с участием в клубном чемпионате мира в Катаре.
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