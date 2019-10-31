Гвардиола является самым высокооплачиваемым тренером в Англии по всем видам спорта Зарплата испанца составляет 20 миллионов фунтов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров Англии по всем видам спорта, сообщает The Sun.

Зарплата 48-летнего испанца составляет 20 миллионов фунтов. В тройку лучших также входят Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма» (8,5 миллиона) и Оле Гуннар Сульшер из «Манчестер Юнайтед» (7,5 миллиона).

Отметим, что четвертым идет исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф (семь миллионов). Несмотря на то, что команда Формулы-1 немецкая, она базируется в Англии. После Вольффа до девятого места также располагаются одни футбольные тренеры. Десятку замыкает главный тренер сборной Англии по регби Эдди Джонс, который получает 750 тысяч фунтов.