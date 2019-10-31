Гвардиола является самым высокооплачиваемым тренером в Англии по всем видам спорта - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
31 октября 2019 12:27ФутболЛипкин Антон

Гвардиола является самым высокооплачиваемым тренером в Англии по всем видам спорта

Зарплата испанца составляет 20 миллионов фунтов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров Англии по всем видам спорта, сообщает The Sun.

Зарплата 48-летнего испанца составляет 20 миллионов фунтов. В тройку лучших также входят Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма» (8,5 миллиона) и Оле Гуннар Сульшер из «Манчестер Юнайтед» (7,5 миллиона).

Отметим, что четвертым идет исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф (семь миллионов). Несмотря на то, что команда Формулы-1 немецкая, она базируется в Англии. После Вольффа до девятого места также располагаются одни футбольные тренеры. Десятку замыкает главный тренер сборной Англии по регби Эдди Джонс, который получает 750 тысяч фунтов.

Федерация хоккея России и БК «Лига ставок» назовут лауреатов премии «Герои хоккея» 7 ноября в Хельсинки стартует первый этап Евротура Кубок «Карьяла». А 5 ноября в УТЦ «Новогорск» пройдет вручение ежегодной премии «Герои хоккея», учрежденной ФХР и официальным партнером Федерации хоккея России и национальной сборной – букмекерской компанией «Лига Ставок». 29.10.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Крах Медведевой и Трусова в засаде – так начался канадский этап Гран-при На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой. 26.10.2019 01:00 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Шахрай: Трусова – вундеркинд, мировой рекорд она точно улучшит Наш обозреватель Сергей Шахрай – о блестящей победе Александры Трусовой, произвольной Евгении Медведевой и прогрессе молодой пары Александра Бойкова– Дмитрий Козловский. 27.10.2019 11:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Трусова и Ханю синхронно исполнили четверные прыжки (видео) Илья Авербух: Для борьбы на равных Медведевой нужно учить четверной прыжок Сергей Шахрай: Бойкова и Козловский - артистичное катание, прекрасные костюмы
Кравцов, равняйся на Бучневича! «Трактор» победил благодаря тройке Лисин-Малыхин-Авцин Виталий Кравцов сыграл в Челябинске, а СКА одержал вторую победу подряд, и снова по буллитам. 30.10.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав
Женя и ее демоны. Что делать Медведевой после канадского Гран-при? Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провалила в Келоуне короткую программу, но «воскресла» в произвольной. Ее итоговый результат – пятое место. 27.10.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Видеообзоры всех матчей 1/8 финала Кубка России «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов стадии. 30.10.2019 23:15 Футбол
Сергей Шахрай: Блестящее выступление Щербаковой позволило ей сорвать джекпот в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова блестяще дебютировала во взрослом фигурном катании, победив на этапе Гран-при в Лас-Вегасе. 20.10.2019 12:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Трусова и Ханю: параллельный четверной на прощанье. Обзор событий уик-энда Все внимание в минувшие выходные было приковано к канадскому этапу Гран-при, где россияне взяли два золота и вообще было много интересного. 28.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
13:22 Лыжный спорт Непряева в 24 года стала президентом Федерации лыжных гонок Тверской области
13:16 Футбол «Краснодар» объявил о новом главном тренере второй команды
13:11 Хоккей Максим Сушинский: Нет смысла держать Щербака в третьем-четвертом звене
13:08 Хоккей «Авангард» расторг контракт с Щербаком
12:35 Футбол «Спартак» планирует предложить Мельгарехо новый контракт
12:27 Футбол Гвардиола является самым высокооплачиваемым тренером в Англии по всем видам спорта
12:15 Футбол «Астон Вилла» – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» – «Колчестер» и другие пары ¼ финала Кубка лиги
12:08 Футбол Сын Роналду забил 58 голов в 28 матчах за детскую команду «Ювентуса»
11:47 Теннис Зверев стал седьмым участником итогового турнира года в Лондоне
11:39 Футбол «Спартак» сыграет с «Ростовом» и еще два матча 1/8 финала Кубка России
11:14 Баскетбол Карри получил перелом руки в матче с «Финиксом» (видео)
10:50 Футбол «Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги
10:14 Баскетбол Димитрис Итудис: Отношение к делу было плохим
09:22 Футбол Игорь Шалимов: Глушаков комфортно себя чувствует на позиции «десятки»
09:02 Футбол Александр Побегалов: Для нас допинг – игра на хорошем стадионе
08:35 Хоккей «Флорида» победила «Колорадо», Бобровский отразил 27 бросков
08:23 Хоккей «Тампа-Бэй» забила семь голов «Нью-Джерси», у Кучерова ноль очков
01:45 Футбол «Ювентус» вырвал победу у «Дженоа» и вернулся на 1-е место в серии А
01:31 Футбол «Монако» обыграл «Марсель», Головин вышел на 13-й минуте
01:19 Футбол «Реал» на своем поле разгромил «Леганес»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array