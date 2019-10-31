Гвардиола является самым высокооплачиваемым тренером в Англии по всем видам спорта

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров Англии по всем видам спорта, сообщает The Sun.
Зарплата 48-летнего испанца составляет 20 миллионов фунтов. В тройку лучших также входят Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма» (8,5 миллиона) и Оле Гуннар Сульшер из «Манчестер Юнайтед» (7,5 миллиона).
Отметим, что четвертым идет исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф (семь миллионов). Несмотря на то, что команда Формулы-1 немецкая, она базируется в Англии. После Вольффа до девятого места также располагаются одни футбольные тренеры. Десятку замыкает главный тренер сборной Англии по регби Эдди Джонс, который получает 750 тысяч фунтов.
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