Йордан Осорио: Мне хотелось бы остаться в «Зените»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио после матча 1/8 финала Кубка России с «Томью» (4:0) заявил, что хотел бы остаться в клубе, за который выступает на правах аренды.
– Это был хороший матч, – приводит слова 25-летнего венесуэльца официальный сайт клуба. – Мы знали, что соперник попробует показать свою игру. Готовились к встрече и провели ее хорошо.
– Как чувствуете себя в Петербурге? Насколько адаптировались здесь и планируете ли остаться на следующий сезон?
– Меня отлично приняли. Меня все устраивает, мне хотелось бы продолжить карьеру в «Зените» и приносить команде максимум пользы.
Напомним, Осорио перешел в «Зенит» из «Порту». Арендное соглашение действует до конца нынешнего сезона.
На данный момент у защитника шесть матчей за «Зенит» во всех турнирах.
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