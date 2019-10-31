Йордан Осорио: Мне хотелось бы остаться в «Зените» Венесуэлец провел шестой матч за «Зенит».

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Защитник «Зенита» Йордан Осорио после матча 1/8 финала Кубка России с «Томью» (4:0) заявил, что хотел бы остаться в клубе, за который выступает на правах аренды.

– Это был хороший матч, – приводит слова 25-летнего венесуэльца официальный сайт клуба. – Мы знали, что соперник попробует показать свою игру. Готовились к встрече и провели ее хорошо.

– Как чувствуете себя в Петербурге? Насколько адаптировались здесь и планируете ли остаться на следующий сезон?

– Меня отлично приняли. Меня все устраивает, мне хотелось бы продолжить карьеру в «Зените» и приносить команде максимум пользы.

Напомним, Осорио перешел в «Зенит» из «Порту». Арендное соглашение действует до конца нынешнего сезона.

На данный момент у защитника шесть матчей за «Зенит» во всех турнирах.