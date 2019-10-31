Дмитрий Кириченко: Мне кажется, что «Ростов» все-таки выиграет сегодня у «Спартака» - Советский спорт
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31 октября 2019 16:41Футбол

Дмитрий Кириченко: Мне кажется, что «Ростов» все-таки выиграет сегодня у «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом».

- По ощущениям и исходя из того, что я видел, мне кажется, что «Ростов» все-таки выиграет сегодня. Хотя они и играют не дома, в этом плане московскому клубу будет легче. Но то, что «Спартак» не выиграет чемпионат, - это уже всем понятно. В других турнирах красно-белые не участвуют, поэтому Кубок - самая реальная возможность выиграть хоть что-то в сезоне, - цитирует Кириченко Sport24.ru.

Напомним, что встреча 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» состоится сегодня, 31 октября, в Москве. Матч пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 (мск). Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с ЦСКА, который накануне обыграл «Уфу» со счетом 1:0.

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