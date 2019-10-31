Дмитрий Кириченко: Мне кажется, что «Ростов» все-таки выиграет сегодня у «Спартака»

- По ощущениям и исходя из того, что я видел, мне кажется, что «Ростов» все-таки выиграет сегодня. Хотя они и играют не дома, в этом плане московскому клубу будет легче. Но то, что «Спартак» не выиграет чемпионат, - это уже всем понятно. В других турнирах красно-белые не участвуют, поэтому Кубок - самая реальная возможность выиграть хоть что-то в сезоне, - цитирует Кириченко Sport24.ru.
Напомним, что встреча 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» состоится сегодня, 31 октября, в Москве. Матч пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 (мск). Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с ЦСКА, который накануне обыграл «Уфу» со счетом 1:0.
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай Исмаил Силлах: Ковалев изобьет Альвареса Бывший соперник Сергея Ковалева украинец Исмаил Силлах считает, что именно россиянин является фаворитом предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. 30.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав Трусова и Ханю: параллельный четверной на прощанье. Обзор событий уик-энда Все внимание в минувшие выходные было приковано к канадскому этапу Гран-при, где россияне взяли два золота и вообще было много интересного. 28.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев Сергей Ковалев: Хочу победить Канело и встретиться с Бетербиевым (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,3 кг) Сергей Ковалев заявил, что будет сильнее обычного во время поединка 2 ноября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. 23.10.2019 19:15 Бокс Усачев Владислав Российский десант в Сингапуре. Что ждать от российских бойцов на турнире UFC Fight Night 162 В субботу в UFC выступят российские бойцы: три мужика и девица-красавица. 25.10.2019 14:58 ММА Ващенко Сергей Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай Сергей Шахрай: Блестящее выступление Щербаковой позволило ей сорвать джекпот в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова блестяще дебютировала во взрослом фигурном катании, победив на этапе Гран-при в Лас-Вегасе. 20.10.2019 12:00 Фигурное катание Волохов Юрий Павлюченко и Ходыкин: так их засудили или нет? Обзор событий уик-энда Разбираемся: что было интересного на стартовом этапе Гран-при в Лас-Вегасе кроме блестящей победы Анны Щербаковой. 21.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Женя и ее демоны. Что делать Медведевой после канадского Гран-при? Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провалила в Келоуне короткую программу, но «воскресла» в произвольной. Ее итоговый результат – пятое место. 27.10.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев