Роналду показал свой костюм на Хеллоуин (видео) - Советский спорт
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31 октября 2019 17:19Футбол

Роналду показал свой костюм на Хеллоуин (видео)

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продемонстрировал свой костюм на Хеллоуин.

Португальский нападающий «Ювентуса» сборной Португалии опубликовал в своем Instagram видео, на котором предстал в костюме клоуна по случаю Хеллоуина.

Добавим, что в текущем сезоне Роналду сыграл в 11 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, и записал на свой счет шесть забитых мячей и одну голевую передачу.

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Happy Halloween everyone 🎃👻

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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