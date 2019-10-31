Роналду показал свой костюм на Хеллоуин (видео) Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продемонстрировал свой костюм на Хеллоуин.

Загрузка...

Португальский нападающий «Ювентуса» сборной Португалии опубликовал в своем Instagram видео, на котором предстал в костюме клоуна по случаю Хеллоуина.

Добавим, что в текущем сезоне Роналду сыграл в 11 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, и записал на свой счет шесть забитых мячей и одну голевую передачу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Halloween everyone 🎃👻 Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 31 Окт 2019 в 5:09 PDT