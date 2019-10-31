Футболисты «Барселоны» предложили деньги руководству за возвращение Неймара Об этом сообщил защитник каталонского клуба Жерар Пике.

Этим летом «Барселона» вела переговоры с «ПСЖ» о возвращении бразильского форварда Неймара, который был продан в 2017 году за 222 млн евро.

В интервью журналистам президент парижан Нассер Аль-Хелаифи отмечал, что отпустит игрока, если за него заплатят 300 млн евро. В конечном итоге, сделка не состоялась.

Защитник сине-гранатовых Жерар Пике сообщил, что футболисты предложили вычитать определенную часть из зарплаты, чтобы накопить нужную сумму.

«Мы сообщили руководству, что готовы откладывать деньги, чтобы помочь клубу в этом вопросе. На тот момент это была хорошая идея, но потом возникли определенные трудности.

Может ли Неймар вернуться? В футболе возможно все. Когда он уходил, мы сказали ему: «Ты едешь в золотую тюрьму». Но в футболе бывает так, что даже дверь в тюрьме может быть открыта», – сказал Пике в интервью Cadena Ser.

27-летний Неймар провел за «Барселону» 186 матчей и забил 105 голов, став чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов.