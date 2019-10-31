Месси вызван в сборную Аргентины на матчи с Уругваем и Бразилией Капитан «Барселоны» впервые оказался в списке после трехмесячной дисквалификации.

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Стал известен состав сборной Аргентины на товарищеские матчи с командами Бразилии (15 ноября) и Уругвая (19-е число).

Отметим, что в заявку вошел форвард «Барселоны» Лионель Месси, который три месяца не играл за национальную команду из-за дисквалификации за слова, сказанные в адрес КОНМЕБОЛ. Он обвинил организацию в коррупции после вылета из Кубка Америки.

Агустин Маркезин («Порту»), Хуан Муссо («Удинезе»), Эмилиано Мартинес («Арсенал»), Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Хуан Фойт («Тоттенхэм»), Ренцо Саравия («Порту»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Герман Пеццелья (Фиорентина»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Вальтер Каннеманн («Гремио»), Николас Тальяфико («Аякс»), Неуэн Перес («Фамаликан»), Гуидо Родригес («Америка»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Леандро Паредес («ПСЖ»), Николас Домингес («Велес»), Родриго Де Пауль («Удинезе»), Маркос Акунья («Спортинг»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Лукас Окампос («Севилья»), Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Николас Гонсалес («Штутгарт»), Лукас Аларио («Байер»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»).