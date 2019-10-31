Анчелотти не поможет «Наполи» в матче с «Ромой» Об этом сообщает Football Italia.

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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти дисквалифицирован на один матч по итогам поединка с «Аталантой» (2:2) в 10-м туре серии А.

Напомним, в той игре специалист был удален с поля за споры с арбитром.

Таким образом, он не поможет своей команде в гостевом матче против «Ромы», который состоится 2 ноября.